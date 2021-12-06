Китайський апарат сфотографував на Місяці «таємну хижу»

Невідомий об’єкт у центрі фото схожий на хижу

Апарату Yutu 2 знадобиться ще близько двох-трьох земних місяців, щоб наблизитися до містичного об’єкта на Місяці

Китайський місяцехід Yutu 2 зробив на поверхні Місяця світлину невідомого об’єкта, схожого на хижу. Про це повідомляє Space.

Фотографія зроблена майже за 80 метрів, коли місяцехід працював поблизу кратера Фон Карман ще у листопаді цього року.

Очікується, що Yutu 2 знадобиться ще близько двох-трьох земних місяців, щоб наблизитися до містичного об’єкта на Місяці, який ЗМІ вже назвали «таємною хижою».

Зближене зображення «таємної хижини», фото: CNSA / Our Space

Вчені вважають, що цей об’єкт, ймовірно, великий валун, який потрапив на Місяць внаслідок зіткнення, проте точне пояснення можна буде отримати за кілька місяців.

До слова, український супутник «Січ-2-30» відправлено до США.

Раніше SpaceX анонсувала серію запусків на грудень: їх відбудеться ще щонайменше п'ять до завершення року.

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