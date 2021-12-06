Китайський апарат сфотографував на Місяці «таємну хижу»
Невідомий об’єкт у центрі фото схожий на хижу
Апарату Yutu 2 знадобиться ще близько двох-трьох земних місяців, щоб наблизитися до містичного об’єкта на Місяці
Китайський місяцехід Yutu 2 зробив на поверхні Місяця світлину невідомого об’єкта, схожого на хижу. Про це повідомляє Space.
Фотографія зроблена майже за 80 метрів, коли місяцехід працював поблизу кратера Фон Карман ще у листопаді цього року.
Очікується, що Yutu 2 знадобиться ще близько двох-трьох земних місяців, щоб наблизитися до містичного об’єкта на Місяці, який ЗМІ вже назвали «таємною хижою».
Вчені вважають, що цей об’єкт, ймовірно, великий валун, який потрапив на Місяць внаслідок зіткнення, проте точне пояснення можна буде отримати за кілька місяців.
До слова, український супутник «Січ-2-30» відправлено до США.
Раніше SpaceX анонсувала серію запусків на грудень: їх відбудеться ще щонайменше п'ять до завершення року.