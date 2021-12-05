NASA показало захопливі фото найбільшою планети сонячної системи

Комічне агентство виклало якісні знімки Юпітера – найбільшої планети сонячної системи

Інженер, дослідник даних і фотограф NASA-JPL Кевін М. Ґілл опублікував нову порцію вражаючих фотографій, зроблених космічним апаратом «Юнона», який завершив 38 обліт Юпітера – найбільшою планети сонячної системи.

Ракурс, з якого перед нами постає планета, досить незвичний. Він пов'язаний з обмеженнями конструкції апарата, а точніше його камери JunoCam. На фотографіях можна побачити північну частину газового гіганта.

Через сильне випромінювання Юпітера «Юноні» постійно доводиться обертатися навколо орбіти, не підлітаючи ближче.

Цього разу апарату вдалося наблизитися до планети на відстань 4200 кілометрів і зафіксувати на камеру хмари, циклони та шторми. Апарат передав знімки на Землю з відстані 780 мільйонів кілометрів.

Джерело: 24 канал