Hubble сфотографував космічний «вир»: приголомшливе фото

На світлині видно характерні рукави, які закручуються проти годинникової стрілки

У сузір’ї «Тукан» вдалося зазнімкувати спіральну галактику

Телескоп Hubble, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідження космічного простору, сфотографував спіральну галактику, яка розташована у сузір’ї «Тукан». Вперше її відкрили ще у 1835 році. Про це пише пресслужба обсерваторії.

Кадр було зроблено завдяки ширококутовій універсальній камері WFC3.

Зокрема, аби фотографія набула теперішнього вигляду, її необхідно було обробити чотирма різними фільтрами, кожен із яких охоплює різні світлові спектри – від ультрафіолетового до оптичного й інфрачервоного.

На кадрі можна побачити характерні рукави, які закручуються проти годинникової стрілки.

Вперше галактику відкрив британський астроном Джон Гершел 20 липня 1835 році.

Нагадаємо, китайський апарат сфотографував на Місяці «таємну хижу».

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