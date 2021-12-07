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    Hubble сфотографував космічний «вир»: приголомшливе фото

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    На світлині видно характерні рукави, які закручуються проти годинникової стрілки<br /><br /> - Hubble сфотографував космічний «вир»: приголомшливе фото
    На світлині видно характерні рукави, які закручуються проти годинникової стрілки

    Фото: esahubble.org

    У сузір’ї «Тукан» вдалося зазнімкувати спіральну галактику

    Телескоп Hubble, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідження космічного простору, сфотографував спіральну галактику, яка розташована у сузір’ї «Тукан». Вперше її відкрили ще у 1835 році. Про це пише пресслужба обсерваторії.

    Кадр було зроблено завдяки ширококутовій універсальній камері WFC3.

    Зокрема, аби фотографія набула теперішнього вигляду, її необхідно було обробити чотирма різними фільтрами, кожен із яких охоплює різні світлові спектри – від ультрафіолетового до оптичного й інфрачервоного.

    На кадрі можна побачити характерні рукави, які закручуються проти годинникової стрілки.

    potw2149a

    Вперше галактику відкрив британський астроном Джон Гершел 20 липня 1835 році.

    Нагадаємо, китайський апарат сфотографував на Місяці «таємну хижу».

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    Теги: космос наука
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    Hubble сфотографував космічний «вир»: приголомшливе фото