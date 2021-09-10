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    Теракт 9/11: Секретна служба США показала невідомі раніше фото

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    11 вересня 2001 року&nbsp;в США стався найбільший теракт&nbsp;у сучасній історії - Теракт 9/11: Секретна служба США показала невідомі раніше фото

    11 вересня 2001 року в США стався найбільший теракт у сучасній історії

    Фото: SecretService / Twitter

    Напередодні 20-річчя від дня атаки на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку служба весь тиждень ділилася кадрами трагедії

    Секретна служба США оприлюднила знімки з місця теракту 11 вересня 2001 року, більшість з яких ніколи не публікувалися. Фото з'явилися на сторінці відомства у Twitter.

    Напередодні 20-річчя від дня атаки на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку служба весь тиждень ділилася кадрами трагедії, супроводжуючи пости хештегом #NeverForget (Ніколи не забудемо).

    «На цьому тижні, коли наближається 20-та річниця 11 вересня, ми будемо ділитися фотографіями цієї дати і наступних днів. Деякі з них публікувалися раніше, деякі ніколи не бачили», – йдеться в повідомленні Секретної служби.

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    Теракт 9/11: Секретна служба США показала невідомі раніше фото
    Теракт 9/11: Секретна служба США показала невідомі раніше фото
    Теракт 9/11: Секретна служба США показала невідомі раніше фото
    Теракт 9/11: Секретна служба США показала невідомі раніше фото
    Теракт 9/11: Секретна служба США показала невідомі раніше фото
    Теракт 9/11: Секретна служба США показала невідомі раніше фото
    Теракт 9/11: Секретна служба США показала невідомі раніше фото
    Теракт 9/11: Секретна служба США показала невідомі раніше фото
    Теракт 9/11: Секретна служба США показала невідомі раніше фото
    Теракт 9/11: Секретна служба США показала невідомі раніше фото
    Фото: SecretService / Twitter

    Як відомо, 11 вересня 2001 року в США стався найбільший теракт у сучасній історії. Смертники терористичної організації «Аль-Каїда» захопили чотири пасажирські літаки. Два лайнери врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій впав на будівлю Пентагону, і ще один розбився в околицях міста Шанксвілл, штат Пенсільванія.

    Внаслідок теракту загинули 19 терористів-смертників, а також – за офіційними даними – 2977 людей (зокрема 12 українців), ще 24 були визнані зниклими безвісти. Понад два десятки тисяч людей зазнали поранень.

    Президент США Джо Байден у п’ятницю, 3 вересня 2021 року, на вимогу родичів потерпілих, підписав указ про розсекречення всіх документів щодо розслідування терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку.

    Теги: теракт США Нью-Йорк
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    Теракт 9/11: Секретна служба США показала невідомі раніше фото