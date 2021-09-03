17 років тому спецназ РФ розпочав штурм школи у Беслані, який забрав життя сотень людей

Обстріл школи з мінометів і танків здійснювався також у той час, коли заручники були всередині школи

Рівно 17 років тому, у цю годину і хвилину за московським часом, російський спецназ розпочав штурм школи у Беслані.

Бесланський теракт забрав життя 334 заручників (за даними російської вікіпедії – 314), переважна частина їх – діти. Понад 800 отримали поранення

1 вересня під час урочистої лінійки терористами було захоплено школу номер 1 у Беслані. На третій день близько 13:05 російський спецназ пішов на штурм із застосуванням танків та вертольотів (!).

Ексдепутат Державної Думи РФ, доктор технічних наук Юрій Савельєв, який був членом парламентського комітету з питань розгляду обставин теракту, представив спеціальну доповідь «Беслан: правда заручників», висновки якої докорінно відрізнялись від позиції решти учасників комісії.

У доповіді йдеться про те, що до терористичної атаки були залучені від 56 до 78 терористів, які приїхали сюди, принаймні, чотирма машинами.

На третій день з даху сусіднього будинку школи був здійснений постріл запалювальною гранатою у вікно горища школи над спортивною залою. Як наслідок, на всьому горищі сталася пожежа.

Через 22 секунд після першого пострілу був здійснений другий постріл по спортзалу, який призвів до руйнувань, що відповідають вибуху 6,1 кг в тротиловому еквіваленті. Велика кількість заручників в спортивному залі загинули саме через ці перші два вибухи.

Обстріл школи з мінометів і танків здійснювався також у той час, коли заручники були всередині школи. Крім того, в доповіді йдеться, що гасіння пожежі в школі почалося більш ніж через дві години після її загоряння, через що багатьом бойовикам вдалося втекти.

Єдиний терорист, спійманий живим, Нур-Паші Кулаєв, був заарештований і згодом засуджений судом до довічного ув'язнення.

Після теракту рейтинг Путіна зріс.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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