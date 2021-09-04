Байден розсекретить документи, пов’язані з терактами 11 вересня

11 вересня 2001 року у США стався наймасовіший в історії теракт за участю терористів-смертників

Президент США Джо Байден розсекретить усі документи, пов’язані із розслідуванням терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. Цього вимагали родичі загиблих і ті, хто вижив

Президент США Джо Байден у п’ятницю, 3 вересня, на вимогу родичів потерпілих, підписав указ про розсекречення всіх документів щодо розслідування терактів 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

У заяві Байден наголосив, що розсекречення документів Федеральної служби безпеки про розслідування терактів 11 вересня було його передвиборчою обіцянкою. Тепер їх мають оприлюднити протягом шести місяців (тобто до березня 2022-го).

Президент США додав, що сподівається «продовжити діалог на основі поваги» з представниками спільноти, яка об’єднує родичів загиблих у теракті 11 вересня і тих, хто вижив. Раніше вони заявили, що відмовляються брати участь у заходах із нагоди 20-річчя терактів, організованих адміністрацією Байдена, якщо та не оприлюднить засекречені документи.

Родичі загиблих і ті, хто вижив у терактах 11 вересня, вважають, що до них причетна Саудівська Аравія – більшість терористів-смертників є або були підданими цієї країни; крім того, терористичне угруповання «Аль-Каїда», яке здійснило теракт, також пов’язують із королівством.

Від влади США не раз вимагали притягти Саудівську Аравію до відповідальності. Офіційне розслідування причетності країни до терактів завершилося у 2004 році. Королівство не назвали причетним до терактів, але дані розслідування засекретили.

Теракти 11 вересня 2001 року стали наймасовішими за кількістю жертв в історії. Терористи-смертники направили чотири літаки, начинені вибухівкою, на дві вежі Всесвітнього торговельного центру й Пентагон. Четвертий літак вдалося перехопити над Пенсильванією.

Зазначимо, внаслідок терактів загинули 19 терористів-смертників, а також – за офіційними даними – 2977 людей (зокрема 12 українців), ще 24 були визнані зниклими безвісти. Понад два десятки тисяч людей зазнали поранень.