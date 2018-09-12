Токио - город контрастной красоты. Яркий фотопроект, посвященный столице Японии

«И в то же время Токио – город многообразия, экстравагантности и свободы!»

«Токио, город контрастной красоты» – фотопроект Скандера Хлифа, поехавшего искать на улицах японской столицы ваби-саби, что традиционно ассоциируется с красотой мимолётного и несовершенного.

Скандер Клиф (Skander Khlif) – тунисско-немецкий инженер и фотограф, специализирующийся на уличной и документальной съёмке. До переезда в Мюнхен жил в 8 городах. Вырос в Тунисе, где большую часть времени играл и бродил улицами своего квартала, как и большинство местной детворы.

С улицами и общественными местами у Скандера сохранилась глубокая связь. Он видит в них театральную сцену, где все играют, исполняют роли, выступают. Уличная фотография стала любимым способом смотреть на мир. Скандера очаровывают эмоции и отношениями между людьми и их окружением. Особые моменты он стремится запечатлеть в снимках.

«Токио – город контрастной красоты. Город ваби-саби, – пишет Хлиф. – Я всегда мечтал посетить его и уловить эту удивительную сторону мегаполиса, воплотить её в длинной серии! Куда бы вы ни взглянули, всюду совершенные линии, фигуры, формы, цвета... И в то же время Токио – город многообразия, экстравагантности и свободы!».