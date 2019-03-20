Туристи наробили біди. Каліфорнійське місто змушене закрити пустелю, в якій квітнуть маки
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Натовпи туристів протоптали стежки і знищили чимало маків.
Каліфорнійське містечко Лейк-Елсінор переживає масове нашестя туристів, які поспішають побачити пустелю в якій квітнуть маки.
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Зокрема, владі міста довелося закрити каньйон для піших прогулянок, так як велика кількість автомобілів любителів квітів спровокувала затори на шосе.
Також на пагорбі туристи протоптали стежки і знищили чимало маків.