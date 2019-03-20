Трамп хоче поміняти главу авіації США



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Трамп запропонував призначити Стіва Діксона, який нещодавно вийшов на пенсію з посади старшого віце-президента з польотних операцій для Delta Air Lines

Президент США Дональд Трамп запропонував змінити керівництво Федерального управління цивільної авіації США (FAA) після катастрофи Boeing 737-8 MAX в Ефіопії.

На пост глави управління Трамп запропонував призначити Стіва Діксона, який нещодавно вийшов на пенсію з посади старшого віце-президента з польотних операцій для Delta Air Lines.

У разі затвердження його кандидатури Діксон очолить FAA на п’ять років. Також він стане головою комітету Міністерства транспорту США з обслуговування повітряного руху.

Наразі виконувачем обов’язків глави FAA є Ден Елвелл. Він обіймає цей пост із січня 2018 року.

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

В авіакомпанії Ethiopian Airlines повідомили, що процедура впізнання і ДНК-експертиза останків жертв триватиме до 6 місяців.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

Джерело: Громадське