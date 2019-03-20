США продовжать використовувати політику санкцій проти РФ



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Заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент Фото: ua.usembassy.gov

Заступник помічника держсекретаря США заявив, що компромісів із Росією бути не може: Сполучені Штати не приймуть нічого менше, ніж повне відновлення територіальної цілісності України

Сполучені Штати будуть продовжувати використовувати приватну та публічну дипломатію, політику санкцій, як ті, що були введені нещодавно, і допомагати Україні у питаннях безпеки, щоб Росія платила ціну за свої дії. Про це заявив заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент в ефірі «Голосу Америки».

«США продовжуватимуть використовувати приватну та публічну дипломатію, політику санкцій, як ті, що були оголошені минулого тижня разом з нашими європейськими та канадськими союзниками проти російських приватних осіб та компаній, пов'язаних із окупацією та агресією в Криму, і продовжуватимемо допомагати Україні у питаннях безпеки, щоб Росія платила ціну за свої дії. Спільна позиція США, наших партнерів і союзників чітка: нинішні зусилля Росії дестабілізувати Україну не лишаться без відповіді», - зазначив Кент.

Заступник помічника держсекретаря США заявив також, що компромісів із Росією з цього приводу бути не може: Сполучені Штати не приймуть нічого менше, ніж повне відновлення територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 15 березня ЄС ввів під санкції вісьмох осіб у зв'язку з інцидентом у районі Керченської протоки 25 листопада 2018 року, коли Росія захопила три українські судна та членів їхніх екіпажів.

Розширення санкційного списку Євросоюзом відбулося одночасно з такими ж діями з боку США, Канади та Австралії.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.

Також в Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенко, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.