У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
Деякі гуляки залишилися на брудному тротуарі, когось забрала швидка допомога, а хтось опинився у відділку поліції
З наближенням Різдва все більше людей виходять на вулиці британських міст у вихідні дні, щоб вже почати святкувати. Шторм Атія не зіпсував настрою тих, хто бажав розважитися в Лідсі, Бірмінгемі і Блекпулі.
Багато нічних клубів розпочали вихідні з святкових тематичних програм, граючи нон-стоп різдвяні хіти.
Але закінчилося веселощі не для всіх добре: деякі гуляки залишилися на брудному тротуарі, когось забрала швидка допомога, а хтось опинився у відділку поліції.