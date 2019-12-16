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    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки

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    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки

    Деякі гуляки залишилися на брудному тротуарі, когось забрала швидка допомога, а хтось опинився у відділку поліції

    З наближенням Різдва все більше людей виходять на вулиці британських міст у вихідні дні, щоб вже почати святкувати. Шторм Атія не зіпсував настрою тих, хто бажав розважитися в Лідсі, Бірмінгемі і Блекпулі.

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    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки
    У Британії набирають обертів п'яні різдвяні вечірки

    Багато нічних клубів розпочали вихідні з святкових тематичних програм, граючи нон-стоп різдвяні хіти.

    Але закінчилося веселощі не для всіх добре: деякі гуляки залишилися на брудному тротуарі, когось забрала швидка допомога, а хтось опинився у відділку поліції.

    Велика Британія Різдвяні свята
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