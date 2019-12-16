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    Новини

    В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру

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    Пластуни принесли Вифлеємський вогонь миру&nbsp;в&nbsp;Михайлівський собор у Києві - В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру
    Пластуни принесли Вифлеємський вогонь миру в Михайлівський собор у Києві
    Фото: Укрінформ

    Поширення Вифлеємського вогню миру — міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва

    У неділю ввечері, 15 грудня, в Михайлівський собор у Києві доставили щорічний Вифлеємський вогонь миру.

    Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Пласт — український скаутинг».

    «Пластуни передали цей символ любові й добра громаді Києва, а вже зовсім скоро поширюватимуть його у державні установи, лікарні, дитячі будинки. Зокрема, група пластунів повезе Вифлеємський вогонь миру й різдвяні подарунки нашим захисникам у зону бойових дій. Так, до Різдва пластуни передаватимуть Вогонь всім українцям, аби на Святвечір символ миру, якого ми так прагнемо, запалав у наших домівках», — зазначається у повідомленні.

    До Різдва пластуни передаватимуть Вогонь всім українцям, «аби на Святвечір символ миру, якого ми так прагнемо, запалав у наших домівках».

    Поширення Вифлеємського вогню миру — міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва. Її ідея полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

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    В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру
    В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру
    В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру
    В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру
    В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру
    В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру
    В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру
    В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру

    До слова, у Держлісагентстві розповіли, як обрати новорічну ялинку та на що звернути увагу під час вибору.

    Раніше на Софійській площі у Києві також встановили зелену красуню.

    церква акція релігія Різдвяні свята Вифлеємський вогонь пластуни
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