В Україну доставили Вифлеємський вогонь миру
Поширення Вифлеємського вогню миру — міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва
У неділю ввечері, 15 грудня, в Михайлівський собор у Києві доставили щорічний Вифлеємський вогонь миру.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Пласт — український скаутинг».
«Пластуни передали цей символ любові й добра громаді Києва, а вже зовсім скоро поширюватимуть його у державні установи, лікарні, дитячі будинки. Зокрема, група пластунів повезе Вифлеємський вогонь миру й різдвяні подарунки нашим захисникам у зону бойових дій. Так, до Різдва пластуни передаватимуть Вогонь всім українцям, аби на Святвечір символ миру, якого ми так прагнемо, запалав у наших домівках», — зазначається у повідомленні.
До Різдва пластуни передаватимуть Вогонь всім українцям, «аби на Святвечір символ миру, якого ми так прагнемо, запалав у наших домівках».
Поширення Вифлеємського вогню миру — міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва. Її ідея полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.
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