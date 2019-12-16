У Британії планують розглянути законопроєкт про Brexit до 25 грудня



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«Ми покинемо Євросоюз через кілька тижнів, до кінця січня», - заявив головний секретар казначейства Великої Британії

Уряд Великої Британії має намір представити на розгляд парламенту законопроєкт про вихід країни зі складу Євросоюзу ще до Різдва 25 грудня.

Про це заявив член Палати громад від Консервативної партії і головний секретар казначейства (міністерства фінансів) Великої Британії Ріші Сунак, повідомляє Deutsche Welle.

«За підсумками виборів ми отримали основний мандат, який полягає в тому, що ми маємо завершити роботу над Bexit», — наголосив він.

«Ми покинемо Євросоюз через кілька тижнів, до кінця січня. Наш намір полягає в тому, щоб повернути законопроєкт про вихід до парламенту до Різдва», — додав Сунак.

За його словами, після цього уряд Боріса Джонсона зможе представити законодавцям новий проєкт бюджету.

Тим часом колишній посол Великої Британії при ЄС Іван Роджерс висловив думку, що у Лондона і Брюсселя попереду жорсткі переговори про зону вільної торгівлі.

За оцінками Рождерса, прем`єр Джонсон просто «скаже європейцям: якщо ви висунете занадто багато умов угоди, я можу укласти угоду» з президентом США Дональдом Трампом.

«Не здивуюся, якщо Джонсон віддасть пріоритет переговорам з США. Він обожнює театральні ефекти», — додав Роджерс.

Нагадаємо, Консервативна партія Великої Британії на чолі з прем’єрміністром Борисом Джонсоном перемогла на позачергових виборах та виборола переконливу більшість у Палаті громад.