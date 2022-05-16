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    У Бучі художниця розмальовує отвори від куль на парканах (фото)

    Іванка Сьолковська приїхала здалеку, аби підтримати українців - У Бучі художниця розмальовує отвори від куль на парканах (фото)
    Іванка Сьолковська приїхала здалеку, аби підтримати українців
    фото: Бучанська міськрада

    Місто приходить до тями після жахливих дій окупантів

    На парканах у Бучі «розвітли» місця від куль. Канадська художниця у такий спосіб прикращає місто після окупації, повідомляє Бучанська міськрада.

    «Пластунка Iванка вперше приїхала сюди з Торонто і запропонувала крутезну ідею.

    У неї є маленька помічниця. А ще є мрія, щоб ідею підхопили інші художники, і вона перетворилася на флешмоб.

    Дякуємо тобі Іванка Сьолковська за позитивні емоції, що повертають до життя!

    Переможемо ворогів, розквітне Україна!», − йдеться у повідомленні.

    Міськрада уточнила, що художниця домальовує велике панно та має летіти додому, адже її чекає робота в Канаді.

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    У Бучі художниця розмальовує отвори від куль на парканах (фото)
    У Бучі художниця розмальовує отвори від куль на парканах (фото)
    У Бучі художниця розмальовує отвори від куль на парканах (фото)
    У Бучі художниця розмальовує отвори від куль на парканах (фото)
    У Бучі художниця розмальовує отвори від куль на парканах (фото)
    У Бучі художниця розмальовує отвори від куль на парканах (фото)
    У Бучі художниця розмальовує отвори від куль на парканах (фото)
    У Бучі художниця розмальовує отвори від куль на парканах (фото)
    У Бучі художниця розмальовує отвори від куль на парканах (фото)
    фото: Бучанська міськрада

    Нагадаємо, у ніч на 16 травня невідомі «пофарбували» жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної адміністрації у місті Євпаторія в окупованому Криму. Знімки з місця події опублікував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

    Теги: росія окупанти війна Буча Україна окупація #stoprussia
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    У Бучі художниця розмальовує отвори від куль на парканах (фото)