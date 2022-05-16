У Бучі художниця розмальовує отвори від куль на парканах (фото)

Місто приходить до тями після жахливих дій окупантів

На парканах у Бучі «розвітли» місця від куль. Канадська художниця у такий спосіб прикращає місто після окупації, повідомляє Бучанська міськрада.

«Пластунка Iванка вперше приїхала сюди з Торонто і запропонувала крутезну ідею.

У неї є маленька помічниця. А ще є мрія, щоб ідею підхопили інші художники, і вона перетворилася на флешмоб.

Дякуємо тобі Іванка Сьолковська за позитивні емоції, що повертають до життя!

Переможемо ворогів, розквітне Україна!», − йдеться у повідомленні.

Міськрада уточнила, що художниця домальовує велике панно та має летіти додому, адже її чекає робота в Канаді.

Нагадаємо, у ніч на 16 травня невідомі «пофарбували» жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної адміністрації у місті Євпаторія в окупованому Криму. Знімки з місця події опублікував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.