В Україні на аукціон виставлена іменна ручка Байдена. Гроші підуть на ЗСУ

Пдібною ручкою 9 травня Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України

В Україні оголосили благодійний аукціон з продажу іменної ручки президента США Джо Байдена. Про це повідомляє «Укроборонпром».

«Укроборонпром разом з Prozorro.Продажі оголошує благодійний аукціон з продажу іменної ручки Президента США Джо Байдена», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подібною ручкою 9 травня Джо Байден підписав закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні.

«Ручку на благодійний аукціон надав генеральний директор Концерну Юрій Гусєв, яку отримав в подарунок від Джо Байдена під час його візиту в Україну на посаді віцепрезидента США у 2017 році», — йдеться у повідомленні.

Виручені від продажу ручки кошти будуть спрямовані на підтримку новоствореного ЗСУ 47-го окремого батальйону під командуванням Івана Шаламаги.

За два тижні батальйон вирушає на Донецький та Луганський напрямки. Кошти потрібні на пікапи, вартісну техніку та спорядження для бійців.

Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.