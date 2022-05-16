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    Події в Україні

    В Україні на аукціон виставлена іменна ручка Байдена. Гроші підуть на ЗСУ

    В Україні на аукціон виставлена іменна ручка Байдена. Гроші підуть на ЗСУ
    фото: Prozorro

    Пдібною ручкою 9 травня Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України

    В Україні оголосили благодійний аукціон з продажу іменної ручки президента США Джо Байдена. Про це повідомляє «Укроборонпром».

    «Укроборонпром разом з Prozorro.Продажі оголошує благодійний аукціон з продажу іменної ручки Президента США Джо Байдена», — йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що подібною ручкою 9 травня Джо Байден підписав закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні.

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    В Україні на аукціон виставлена іменна ручка Байдена. Гроші підуть на ЗСУ
    В Україні на аукціон виставлена іменна ручка Байдена. Гроші підуть на ЗСУ

    «Ручку на благодійний аукціон надав генеральний директор Концерну Юрій Гусєв, яку отримав в подарунок від Джо Байдена під час його візиту в Україну на посаді віцепрезидента США у 2017 році», — йдеться у повідомленні.

    Виручені від продажу ручки кошти будуть спрямовані на підтримку новоствореного ЗСУ 47-го окремого батальйону під командуванням Івана Шаламаги.

    За два тижні батальйон вирушає на Донецький та Луганський напрямки. Кошти потрібні на пікапи, вартісну техніку та спорядження для бійців.

    Нагадаємо, 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Джозеф Байден війна Україна аукціон окупація #stoprussia
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    В Україні на аукціон виставлена іменна ручка Байдена. Гроші підуть на ЗСУ