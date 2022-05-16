У Криму невідомі облили адміністрацію окупантів жовтою і блакитною фарбою (фото)

Натяк на те, що окупантам слід швидше залишати окупований ними півострів

У ніч на 16 травня невідомі «пофарбували» жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної адміністрації у місті Євпаторія в окупованому Криму. Знімки з місця події опублікував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

« Очікуємо, що наступного разу «коктейль Молотова» також досягне своєї мети», – пише Чубаров.

«Крим – це Україна! У ніч із 15 на 16 травня кримські партизани вказали російським загарбникам на те, що їм слід швидше залишати окупований ними півострів. Поки що міст через Керченську протоку не підірвали», – зазначив Чубаров.

Нагадаємо, що Посла Росії у Польщі Сергія Андрєєва активісти облили червоною фарбою, коли він хотів піти та покласти вінок до могили радянських солдатів у Варшаві.

Додамо, що президент США Джо Байден 9 травня підпише закон про ленд-ліз для України. Вже дуже скоро ЗСУ отримають багато зброї, щоб гнати окупантів геть.