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    В окупованому Сімферополі активісти вийдуть на проукраїнський мітинг

    В окупованому Сімферополі активісти вийдуть на проукраїнський мітинг
    ілюстративне фото

    Світ побачить, що Крим — це Україна

    Активісти анонсують проукраїнський мітинг в анексованому Сімферополі. Закликають чіпляти жовті стрічки, «щоб всі знали: Сімферополь – українське місто». Про це повідомив активіст Євген Карась у Telegram.

    Захід планують провести 18 травня о 12 годині. Про місце зустрічі організатори наразі не повідомляють, щоб окупанти не мали змоги підготуватися.

    «Вийти на мітинг — це заявити про право на свій дім. Це вшанувати жертв депортації кримських татар. Це згадати про загиблих на війні та засудити вторгнення Росії. Це підтримати територіальну цілісність України!» – сказано в анонсі.

    Світ побачить, що Крим — це Україна!

    Світ побачить, що Крим — це Україна!

    Організатори також окремо звертаються до людей, які були змушені виїхати з українського Криму — підтримайте подію натиснувши кнопку «Відвідаю» покажемо, що нас багато!

    Нагадаємо, що у ніч на 16 травня невідомі «пофарбували» жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної адміністрації у місті Євпаторія в окупованому Криму.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    В окупованому Сімферополі активісти вийдуть на проукраїнський мітинг