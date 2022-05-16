В окупованому Сімферополі активісти вийдуть на проукраїнський мітинг

Світ побачить, що Крим — це Україна

Активісти анонсують проукраїнський мітинг в анексованому Сімферополі. Закликають чіпляти жовті стрічки, «щоб всі знали: Сімферополь – українське місто». Про це повідомив активіст Євген Карась у Telegram.

Захід планують провести 18 травня о 12 годині. Про місце зустрічі організатори наразі не повідомляють, щоб окупанти не мали змоги підготуватися.

«Вийти на мітинг — це заявити про право на свій дім. Це вшанувати жертв депортації кримських татар. Це згадати про загиблих на війні та засудити вторгнення Росії. Це підтримати територіальну цілісність України!» – сказано в анонсі.

Світ побачить, що Крим — це Україна!

Організатори також окремо звертаються до людей, які були змушені виїхати з українського Криму — підтримайте подію натиснувши кнопку «Відвідаю» покажемо, що нас багато!

Нагадаємо, що у ніч на 16 травня невідомі «пофарбували» жовтою та блакитною фарбою будівлю окупаційної адміністрації у місті Євпаторія в окупованому Криму.