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    У Чикаго скинули в річку 70 тисяч резинових качок

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    Скинуті з моста іграшки допливли до фінішної межі через пластиковий тунель - У Чикаго скинули в річку 70 тисяч резинових качок
    Скинуті з моста іграшки допливли до фінішної межі через пластиковий тунель
    Фото: chicago.suntimes.com

    Скинуті з моста іграшки допливли до фінішної межі, власники найшвидших отримали призи

    У Чикаго пройшов благодійний заплив, у ході якого в річку скинули кілька десятків тисяч гумових качок. Про це повідомляє газета Chicago Sun-Times.

    Акцію провела некомерційна благодійна організація Special Olympics Illinois, яка влаштовує змагання для людей з обмеженими інтелектуальними можливостями. Взяти участь в дербі міг кожен охочий – для цього потрібно було придбати качку за п'ять доларів.

    Скинуті з моста іграшки допливли до фінішної межі через пластиковий тунель за допомогою берегової охорони.

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    У Чикаго скинули в річку 70 тисяч резинових качок
    У Чикаго скинули в річку 70 тисяч резинових качок
    У Чикаго скинули в річку 70 тисяч резинових качок
    У Чикаго скинули в річку 70 тисяч резинових качок
    Фото: chicago.suntimes.com

    За словами координатора заходу Олександра Макміллана, в цілому було продано 70 тисяч качок і зібрано понад 310 тисяч доларів. Кошти спрямують на благодійність.

    Власники найбільш швидкісних качок отримали призи. Переможцю дістався автомобіль Chevrolet Trailblazer 2021 року випуску. Ті, що посіли друге і третє місце, отримали поїздку в Мексику за системою «все включено» та дві тисячі доларів відповідно.

    Раніше повідомлялося, що у Таїланді в морських парках заборонили використання сонцезахисних кремів. Лосьйони, які туристи використовують для захисту від сонця, шкодять коралам.

    Теги: США автомобіль благодійність
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    У Чикаго скинули в річку 70 тисяч резинових качок