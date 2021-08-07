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    У США від коронавірусу повністю вакцинували 50% жителів

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    165 мільйонів американців отримали або дві дози вакцини Moderna або Pfizer, або одноразовий щеплення Johnson &amp;&nbsp;Johnson - У США від коронавірусу повністю вакцинували 50% жителів

    165 мільйонів американців отримали або дві дози вакцини Moderna або Pfizer, або одноразовий щеплення Johnson & Johnson

    Фото з відкритих джерел

    Поріг половини всіх дорослих американців, повністю вакцинованих, був досягнутий наприкінці травня

    Половина населення США зараз повністю вакцинована проти Covid-19. Кількість вакцинованих зростає через швидке розповсюдження штаму коронавірусу Delta. Про це повідомляє AFP.

    «50% американців (будь-якого віку) зараз повністю вакциновані. Продовжуйте!», – сказав Сайрус Шахпар, директор з даних Ковід-19 Білого дому.

    Це означає, що понад 165 мільйонів людей отримали або дві дози вакцини Moderna або Pfizer, або одноразовий щеплення Johnson & Johnson.

    Поріг половини всіх дорослих американців, повністю вакцинованих, був досягнутий наприкінці травня.

    США досягли мети президента країни Джозефа Байдена з вакцинації від Covid-19. Станом на вечір понеділка, 2 серпня, 70 відсотків жителів Сполучених Штатів зробили хоча б одне щеплення проти цієї інфекції, повідомили Центри з контролю і профілактиці захворювань. Глава Білого дому в публічних заявах висловлював надію, що це значення буде досягнуто до Дня незалежності 4 липня.

    Щоденно нові випадки, смертність та госпіталізація різко зросли за останні тижні. Минулого тижня було в середньому 90 000 нових випадків коронавірусу на день, причому на Флориду та Техас припадає третина з них.

    Нагадаємо, станом на 7 серпня, в Україні зафіксовано 1054 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 72, медпрацівників – 13. Також за минулу добу госпіталізовано – 534 особи, летальних випадків – 20, одужало – 1393 особи.

    Теги: США хвороби щеплення населення
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    У США від коронавірусу повністю вакцинували 50% жителів