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    Економіка та фінанси

    Світові ціни на нафту впали на сім відсотків

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    Ціна жовтневих ф&rsquo;ючерсів на нафту марки Brent подешевшала на 0,8% - Світові ціни на нафту впали на сім відсотків

    Ціна жовтневих ф’ючерсів на нафту марки Brent подешевшала на 0,8%

    Фото з відкритих джерел

    На ситуацію з цінами на нафту вплинув спалаху коронавірусу в Китаї

    Ціни на нафту впали більш ніж на 7% за перший тиждень серпня. За даними торгів, це стало найсильнішим тижневим зниженням з жовтня 2020 року.

    Зокрема, ціна жовтневих ф’ючерсів на нафту марки Brent подешевшала на 0,8% і опустилася до $70,7 за барель. Вересневі ф’ючерси на нафту WTI впали на 1,2% – до $68,28 за барель.

    На ситуацію з цінами на нафту вплинув спалаху коронавірусу в Китаї, де в деяких провінціях були посилені карантинні заходи. Влада країни ввела обмеження на пересування в окремих містах. Як побоюються інвестори, це може вплинути на попит в країні, яка є другим найбільшим споживачем палива в світі.

    У травні Росія обігнала Мексику і стала другою в світі серед найбільших експортерів нафти і нафтопродуктів в США.

    Нагадаємо, мережі АЗС 4 серпня підняли ціни на бензини. А ось вартість дизельного пального мінялася різнопланово. Заправки продовжують піднімати ціни на бензин. Середня ціна А-95 піднялася до 30,28 гривні за літр.

    Як повідомлялося, Україна серед лідерів в Європі за темпами здорожчання пального.

    Теги: нафта Росія США бензин ціни АЗС
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    Світові ціни на нафту впали на сім відсотків