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    У Таїланді наклали табу на сонцезахисний крем

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    Уряд Таїланду прагне захистити свої корали від індустрії туризму - У Таїланді наклали табу на сонцезахисний крем
    Уряд Таїланду прагне захистити свої корали від індустрії туризму
    Фото з відкритих джерел

    Заборони на сонцезахисний крем уже діють на тихоокеанському острові Палау та в американському штаті Гаваї

    У Таїланді в морських парках заборонили використання сонцезахисних кремів. Лосьйони, які туристи використовують для захисту від сонця, шкодять коралам. Про це інформує ВВС.

    Департамент охорони природи заявив, що чотири інгредієнти, що зазвичай зустрічаються в популярних баночках, знищують личинки коралів, перешкоджають їх розмноженню та викликають знебарвлення рифів. Оксибензон, октіноксат, 4-метілбензіліден камфори та бутилпарабен є тими речовинами, які загрожують кораловим поліпам.

    a3fbeefe-d99b5687803a1da91c9d14ca62a597cfКорали можуть бути знищені через недбалість туристів

    Порушникам загрожує штраф у розмірі 100 тисяч бат (близько 81 тисячі гривень). Поки невідомо, як влада контролюватиме дотримання туристами нового правила.

    Подібні заборони вже діють на тихоокеанському острові Палау та в американському штаті Гаваї.

    Відомо, що це остання спроба уряду Таїланду захистити свої корали від індустрії туризму, яка дає прибуток, але нищить природу.

    Нагадаємо, що залив Майя на острові Пхі-Пхі-Ле, що відомий своєю появою у фільмі «Пляж», був закритий у 2018 році. Причина більша частина коралів тут була знищена.

    Додамо, що влада Таїланду 1 липня відкрила найпопулярніший серед туристів острів Пхукет для вакцинованих від Covid-19 іноземців.

    Раніше повідомлялося, що в Таїланді посилили карантин і анонсували нові обмеження, оскільки добова кількість випадків захворювання на Covid-19 в країні перевищила 10 тисяч, а число нових смертей в суботу сягнуло рекордних 141.

    Теги: Таїланд туризм влада природа
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    У Таїланді наклали табу на сонцезахисний крем