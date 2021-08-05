У Таїланді наклали табу на сонцезахисний крем

Уряд Таїланду прагне захистити свої корали від індустрії туризму

Заборони на сонцезахисний крем уже діють на тихоокеанському острові Палау та в американському штаті Гаваї

У Таїланді в морських парках заборонили використання сонцезахисних кремів. Лосьйони, які туристи використовують для захисту від сонця, шкодять коралам. Про це інформує ВВС.

Департамент охорони природи заявив, що чотири інгредієнти, що зазвичай зустрічаються в популярних баночках, знищують личинки коралів, перешкоджають їх розмноженню та викликають знебарвлення рифів. Оксибензон, октіноксат, 4-метілбензіліден камфори та бутилпарабен є тими речовинами, які загрожують кораловим поліпам.

Корали можуть бути знищені через недбалість туристів

Порушникам загрожує штраф у розмірі 100 тисяч бат (близько 81 тисячі гривень). Поки невідомо, як влада контролюватиме дотримання туристами нового правила.

Подібні заборони вже діють на тихоокеанському острові Палау та в американському штаті Гаваї.

Відомо, що це остання спроба уряду Таїланду захистити свої корали від індустрії туризму, яка дає прибуток, але нищить природу.

Нагадаємо, що залив Майя на острові Пхі-Пхі-Ле, що відомий своєю появою у фільмі «Пляж», був закритий у 2018 році. Причина – більша частина коралів тут була знищена.

Додамо, що влада Таїланду 1 липня відкрила найпопулярніший серед туристів острів Пхукет для вакцинованих від Covid-19 іноземців.

Раніше повідомлялося, що в Таїланді посилили карантин і анонсували нові обмеження, оскільки добова кількість випадків захворювання на Covid-19 в країні перевищила 10 тисяч, а число нових смертей в суботу сягнуло рекордних 141.