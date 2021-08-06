Розсекречене відео з Чаусом, захоплення кілерів у Києві. 6 серпня за хвилину

Після передачі винагороди за умисне вбивство спільників було затримано

Після передачі винагороди за умисне вбивство спільників було затримано

«Главком» зібрав головні новини за 6 серпня

Правоохоронці затримали у столиці двох осіб, які планували вчинити умисне вбивство громадянина США. Особа, яка має громадянство України та США, наприкінці липня цього року прибула до Києва та, залучивши свого знайомого підшукували осіб, які б за винагороду у $45 тисяч позбавили у місті Балтимор штату Меріленд життя громадянина США. Після передачі винагороди за умисне вбивство спільників було затримано.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин.

Збірна України здобула чотирнадцяту нагороду в чотирнадцятий день Ігор у Токіо. Каратист Станіслав Горуна виграв свою групу і достроково став володарем бронзової нагороди.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає заборону продажу ліків дітям до 14 років. Зазначається, що мета такого рішення – обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, що продаються в аптеках, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам.

Також в Україні з'явився закон, який захистить тварин від насильства.

У НАБУ кажуть, що слідство зібрало достатньо доказів для складання обвинувального акту відносно екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса.

На відео, зокрема, зафіксовано фрагменти, на яких Чаус домовляється про отримання хабара та на яких правоохоронці вилучають заховані суддею гроші.

Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності угрупування, яке «кошмарили» бізнесменів у Харківській області. До угруповання входили правоохоронці та учасники бойових дій.

Кабмін виділив 198 тисяч гривень на витрати, пов'язані з похоронами першого голови Служби безпеки України, колишнього прем'єр-міністра Євгенія Марчука. Марчука поховають на Байковому кладовищі в Києві.

Депутати молдовського парламенту підтримали кандидатуру Наталії Гавриліци на посаду прем'єрміністерки та її команду з 13 міністрів й чотирьох віцепрем'єрів. Тож, із призначенням Кабінету міністрів, «жовті» (колір, з яким асоціюють команду президента Санду) отримали повний пакет владних повноважень.

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