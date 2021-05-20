У Харкові будівлю ОДА прикрасили велетенськими банерами з вишиванкою (фото)

Цьогоріч День вишиванки в Україні припало на 20 травня

Квіткові узори мають геометричну форму та вишиті не хрестиком, а листвою (гладдю), що є більш старовинною технікою

Будівлю Харківської ОДА прикрасила величезна вишиванка. Фасад Будинку рад оздобили двома 13-метровими банерами з українським орнаментом.

Візерунок був взятий із валківської сорочки початку XX століття, розповідають фахівці з народної культури.

Червоно-чорна вишивка на перший погляд може здатися досить типовою та найбільш упізнаною. Проте візерунок, який взяли для оздоблення облдержадміністрації, по-своєму унікальний. Квіткові узори мають геометричну форму та вишиті не хрестиком, а листвою (гладдю), що є більш старовинною технікою.

Цьогоріч День вишиванки в Україні припало на 20 травня. Святу виповнюється 15 років. У зв’язку з обмежувальними заходами на період пандемії, цього року масових заходів знову проводитися не буде. Проте свято матиме певне тематичне спрямування і обіцяє бути насиченим низкою невеликих акцій у різних містах України.

Як оголосили організатори свята, ювілейний рік Всесвітнього дня вишиванки присвячений українській традиційній музиці та проблемам вирубки лісів, висихання річок і забруднення довкілля пластиком.

Посли країн Великої сімки привітали українців із Днем вишиванки та опублікували спільне фото у вишиванках.

Нагадаємо, в 2011 році в Україні зафіксували рекорд – у День Незалежності в місті Рівне зібралася найбільша кількість людей у вишиванках в одному місці. Тоді на центральний майдан міста прийшло 6 570 людей у національному вбранні. Цю цифру зафіксовано у Книзі рекордів України.