  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Посли Великої сімки привітали українців з Днем вишиванки (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Група послів країн Великої сімки 20 травня вдягнула українські вишиванки&nbsp; - Посли Великої сімки привітали українців з Днем вишиванки (фото)
    Група послів країн Великої сімки 20 травня вдягнула українські вишиванки 
    Фото: G7AmbReformUA

    Посол Великої Британії показала, як вона у вишиванці їде до Одеси

    Посли країн Великої сімки привітали українців із Днем вишиванки та опублікували спільне фото у вишиванках.

    «Група послів країн Великої сімки з підтримки реформ бажає Україні гарного Дня вишиванки!», – йдеться у повідомленні у Twitter.

    Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс також опублікувала своє фото у вишиванці.

    «По дорозі до Одеси в повній екіпіровці до Дня вишиванки», – написала вона у Twitter.

    G7, або Велика сімка, дослівно Група Семи (англ. Group of Seven) – міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада).

    Цьогоріч День вишиванки в Україні припадає на 20 травня. Святу виповнюється 15 років. У зв’язку з обмежувальними заходами на період пандемії, цього року масових заходів знову проводитися не буде. Проте свято матиме певне тематичне спрямування і обіцяє бути насиченим низкою невеликих акцій у різних містах України.

    Як оголосили організатори свята, ювілейний рік Всесвітнього дня вишиванки буде присвячено українській традиційній музиці та проблемам вирубки лісів, висихання річок і забруднення довкілля пластиком.

    Українській вишиванці багато років. Перші згадки про вишиту сорочку сягають четвертого століття, проте зразків не залишилося. А першим українцем, який поєднав вишиванку з буденністю, був Іван Франко. Він часто комбінував вишиту сорочку із піджаком – саме так письменник і зображений на 20-гривневій купюрі.

    Іван Франко на 20-гривневій купюрі
    Вишивання рушників і сорочок – виключно жіноче ремесло, якому мами навчали дочок і передавали свої знання у спадок. Вважалося, що саме жінки є берегинями роду і володіють позитивною енергією, яку передають завдяки вишивці. Тому вишиванку вважають оберегом.

    Кожному регіону України притаманна своя вишивка: орнамент, кольори й навіть розташування вишивки на сорочці. Завдяки своїм особливостям, усі вишиванки відрізняються. Таким чином наші пращури могли відрізнити, так би мовити, свого і чужого. Вишиванка може розповісти багато чого про свого власника. Саме тому вишиванка є кодом.

    Вишиванка - карта України



    Завдяки орнаменту, кольору вишивки та кольору полотна, з якого зроблена сорочка, у давні часи можна було зрозуміти, хто ж стоїть перед тобою. Вишиті сорочки різнилися і за гендерною ознакою: чорні вишиванки годилося носити чоловікам, грубе полотно обирали для повсякдення, вибілене – для святкових подій. Сині вишиванки вдягали жінки, які вже не планували мати дітей, чи маленькі дівчатка.

    Вишиванки регіонів України

    День вишиванки придумала студентка Чернівецького університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. З 2008-го року у всьому світі у третій четвер травня відзначають Міжнародний день вишиванки, під час якого усі охочі вбираються у вишиванки й ходять так на роботу, у школу, університети. Також влаштовують цілі паради людей у вишитих сорочках і встановлюють світові рекорди.

    Дівчина у вишиванці

    Так, у 2011 році в Україні зафіксували рекорд – у День Незалежності в місті Рівне зібралася найбільша кількість людей у вишиванках в одному місці. Тоді на центральний майдан міста прийшло 6 570 людей у національному вбранні. Цю цифру зафіксовано у Книзі рекордів України.

    Читайте також: Як українська вишиванка полонила дизайнерів зі світовим ім’ям та зірок Голівуду
    Теги: історія дипломатія США Німеччина Японія Канада свята Велика сімка Франція Італія посол культура вишиванка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Посли Великої сімки привітали українців з Днем вишиванки (фото)