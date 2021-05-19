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    Білі банти і вишиванка: екссекретарка Зеленського показала себе у дитинстві (фото)

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    Білі банти і вишиванка: екссекретарка Зеленського показала себе у дитинстві (фото)
    Фото Юлія Мендель/Instagram

    Мендель пішла з посади і стала радницею із міжнародних комунікацій в команді ОП

    Екссекретарка президента Зеленського Юлія Мендель показала, якою була у дитинстві. Фото себе маленької в обнімку з мамою Юлія опублікувала на сторінці в Instagram. «Мам. Ти найкраща», – залишила підпис колишня прессекретарка президента.

    На знімку Юля позує у вишитій сорочці, червоній спідниці і з великими білими бантами на голові.

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    Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

    Нагадаємо, Мендель стала прессекретаркою Зеленського незабаром після його вступу на посаду – 3 липня 2019 року. У різний час вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо», «112 Україна» та «Інтер». Співпрацювала із The New York Times та Politico.

    Як відомо, прессекретарка президента України Юлія Мендель пішла з посади. Про це стало відомо наприкінці квітня. Але вона залишиться в команді Офісу президента й стала радницею із міжнародних комунікацій.

    Тим часом, раніше Мендель показала, як відзначає Великдень з родиною.

    Теги: Володимир Зеленський вишиванка Юлія Мендель
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    Білі банти і вишиванка: екссекретарка Зеленського показала себе у дитинстві (фото)