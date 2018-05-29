У Харкові намалювали гігантський мурал з зображенням Кузьми Скрябіна. Фотогалерея

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Фото: 057.ua

Всього на створення портрета витратили коло 150 балонів аерозольної фарби

У центрі Харкова на Римарській вулиці художники закінчили роботу над унікальним муралом із зображенням Кузьми Скрябіна.

Портрет загиблого музиканта Андрія Кузьменка з'явився на стіні будинку біля Харківської філармонії.

Портрет українського музиканта змалювали з фотографії, зробленої в Харкові. Її допомогли вибрати фанати виконавця, передає 057.ua.

«Дуже довго вибирали серед багатьох зображень. Коли побачили харківське фото Кузьми, відразу визначилися», - розповідає керівник творчої групи Kailas-V Яна Вовк.

На створення портрета художнику Андрію Пальвалю пішов тиждень. Спочатку накидав ескіз, потім домальовував інші елементи. Основну частину вдалося зробити за 3 дні.

«Місце вибирали з кількох факторів. По-перше, тут поруч філармонія, де завжди звучить музика, і Кузьма був музикантом, а по-друге, фасад будівлі відремонтовано та пофарбовано, а це запорука того, що робота протримається близько десяти років, - розповів Андрій Пальваль, технічний директор групи художників, які створювали картину. - На рівні 2-го і 3-го поверхів користувався підйомної технікою, драбиною. Клавіші було вже простіше малювати».

Спочатку мурал хотіли намалювати на Науковій. Але ініціатори ідеї запропонували перенести портрет ближче до філармонії.

«У харківській філармонії Кузьма Скрябін виступав з симфонічним оркестром. Та й людей тут більше, і краще місце», - додає Яна Вовк.

Всього на створення портрета витратили коло 150 балонів аерозольної фарби. Цілим і неушкодженим портрет повинен протриматися близько 3 років.