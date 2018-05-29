Команда Ярмоленка проти команди Селезньова: збірна провела тренування у Харкові (фото)

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До тренування навіть були залучені гравці «Металіста-1925»

У понеділок, 28 травня, збірна України провела відкрите тренування на полі ОСК «Металіст».

Так завершився для «синьо-жовтих» шостий день тренувального збору у Харкові, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

На трибунах арени зібралося більше тисячі уболівальників, які змогли на власні очі побачити своїх кумирів.

Перед початком заняття були розіграні п'ять футболок національної команди та п'ять м'ячів із підписами футболістів, які дісталися шанувальникам збірної за результатами жеребкування.

У самому тренуванні взяли участь 20 гравців національної збірної. Виняток склали Руслан Маліновський, який ще не прибув у розташування команди після матчу плей-офф чемпіонату Бельгії, і Богдан Бутко, який напередодні трохи занедужав.

Для того, щоб гравці мали можливість провести заплановану Андрієм Шевченком двосторонню гру, до тренування були залучені два футболісти «Металіста-1925»: Олег Синиця та Владислав Краєв.

Після 20-хвилинної розминки гравці збірної зіграли двосторонній спаринг, розділившись на умовні «команду Андрія Ярмоленка» та «команду Євгена Селезньова».