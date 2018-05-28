На Полтавщині через лося сталася ДТП. Загинула людина

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Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля 1955 року народження від отриманих травм померла

На трасі Київ-Харків у Полтавській області автомобіль наїхав на лося, який раптово вибіг на проїзну частину дороги, внаслідок чого загинула одна людина, а водія транспортного засобу госпіталізували. Про це повідомило управління з питань цивільного захисту населення Полтавської ОДА.

«27 травня 2018 року в Пирятинському районі, на 137 км автодороги Київ-Харків, водій автомобіля «Рено Логан» В. 1956 року народження, мешканець м. Харків, скоїв наїзд на дику тварину (лося), який раптово вибіг на проїзну частину дороги», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля 1955 року народження, мешканка м. Харків, від отриманих травм померла на місці пригоди. Водій автомобіля отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували до Пирятинської ЦРЛ.

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