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    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея

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    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея

    Організатор заходу назвав конкурс способом підвищити самооцінку людей з альбінізму

    В Найробі, Кенія, пройшов конкурс краси для людей з альбінізмом «Mr & Miss Albinism Kenya Beauty Pageant 2018». Конкурс закликав покласти край невігластву, яке змушує деяких вбивати людей з альбінізмом через їхні частини тіла або навіть викопувати могили, вважаючи, що вони принесуть багатство і успіх.

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    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея
    У Кенії пройшов новаторський конкурс краси для людей з альбінізмом. Фотогалерея

    Хоч останнім часом рівень загрози значно зменшився, але вона все ще існує.

    Організатор заходу Ісаак Мваура (Isaac Mwaura) назвав конкурс способом підвищити самооцінку людей з альбінізму.

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