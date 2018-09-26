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    У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея

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    У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея

    Для багатьох китайців фестиваль врожаю - це час переосмислити минуле і запланувати майбутнє

    У Китаї пройшов традиційний національний фестиваль врожаю. Фермери по всій країні відзначають свято врожаю різними заходами, починаючи від професійних конкурсів та виставок продукції вітчизняних підприємств і закінчуючи вечірками і карнавалами.

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    У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея
    У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея
    У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея
    У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея
    У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея
    У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея
    У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея
    У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея
    У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея
    У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея
    У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея
    У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея
    У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея
    У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея
    У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея
    У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея
    У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея

    Для багатьох людей фестиваль врожаю - це час переосмислити минуле і запланувати майбутнє.

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