У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея



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Для багатьох китайців фестиваль врожаю - це час переосмислити минуле і запланувати майбутнє

У Китаї пройшов традиційний національний фестиваль врожаю. Фермери по всій країні відзначають свято врожаю різними заходами, починаючи від професійних конкурсів та виставок продукції вітчизняних підприємств і закінчуючи вечірками і карнавалами.

Для багатьох людей фестиваль врожаю - це час переосмислити минуле і запланувати майбутнє.