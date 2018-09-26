У Китаї відбувся яскравий фестиваль врожаю. Фотогалерея
-
Розсилка
Для багатьох китайців фестиваль врожаю - це час переосмислити минуле і запланувати майбутнє
У Китаї пройшов традиційний національний фестиваль врожаю. Фермери по всій країні відзначають свято врожаю різними заходами, починаючи від професійних конкурсів та виставок продукції вітчизняних підприємств і закінчуючи вечірками і карнавалами.
Читайте також
Для багатьох людей фестиваль врожаю - це час переосмислити минуле і запланувати майбутнє.