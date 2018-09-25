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    Держдеп США побоявся називати геноцидом переслідування народу рохінджа в М’янмі

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    Держдеп США побоявся називати геноцидом переслідування народу рохінджа в М’янмі

    США звинувачують військових М’янми в спланованості атак на народ рохінджа

    Відповідно до доповіді Державного департаменту США, військові М’янми здійснювали сплановану та скоординовану кампанію щодо атак на народ рохінджа протягом серпня-листопада 2017 року.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    При цьому в документі відповідна діяльність не була названа геноцидом.

    Саме внутрішні суперечки в Державному департаменті щодо того, чи чергове масове переслідування народу рохінджа в 2017 році було геноцидом, спричинило затримку майже на місяць публікації відповідної доповіді.

    Американські дипломати опитали більше 1 тисячі представників народу рохінджа, які втекли від переслідувань в сусідній Бангладеш. Всього із серпня минулого року із М’янми до Бангладеш втекло до 700 тисяч осіб цієї етнічної меншості.

    Дані відповідної 20-сторінкової доповіді можуть використовуватися для посилення режиму санкцій щодо військових даної країни південно-східної Азії.

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