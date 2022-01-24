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    У мережу потрапили фото покинутого військового об'єкта в Дніпрі

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    Табір охороняли до 2014 року або охороняють досі - У мережу потрапили фото покинутого військового об'єкта в Дніпрі

    Табір охороняли до 2014 року або охороняють досі

    фото: Вячеслав Швец/Facebook

    На території військової бази збереглися ангари, гаражі для автомобільної техніки, склад та інші будівлі

    У Мережі з'явилися фото раніше засекреченого військового містечка, яке було командним пунктом зенітно-ракетного дивізіону. Кадрами на своїй сторінці в Facebook поділився В'ячеслав Швець.

    Об'єкт знаходиться в західній частині міста, у лісі за мікрорайоном Сухачівка. Він був одним із семи дивізіонів з ракетними комплексами С-300, які колись захищали повітряний простір над містом та Південним машинобудівним заводом.

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    У мережу потрапили фото покинутого військового об'єкта в Дніпрі
    У мережу потрапили фото покинутого військового об'єкта в Дніпрі
    У мережу потрапили фото покинутого військового об'єкта в Дніпрі
    У мережу потрапили фото покинутого військового об'єкта в Дніпрі
    У мережу потрапили фото покинутого військового об'єкта в Дніпрі
    фото: Вячеслав Швец/Facebook

    У часи, коли командний пункт був засекречений, на мапах його позначали як піонерський табір. Однак місцеві мешканці знали, що його там бути не може – величезні вежі радіолокаційних установок було видно здалеку. На початку 90-х років вежі зникли, але залишились будівлі та військова техніка. За інформацією із різних джерел, табір охороняли до 2014 року або охороняють досі.

    На території військової бази збереглися ангари, гаражі для автомобільної техніки, склад, колишня котельня, підземний склад та інші будівлі. На свіжих фото видно, що об'єкт «вмирає» і нагадує місто-привид Прип'ять.

    Нагадаємо, український блогер Дмитро Авраменко, який працює моделлю за кордоном, виклав відео у Тiktok, в якому показав життя у своєму рідному місті Курахово, Донецької області.

    Теги: Дніпро військова техніка табір
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    У мережу потрапили фото покинутого військового об'єкта в Дніпрі