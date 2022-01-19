Хлопець весело розповів про місто біля Донецька та підкорив соцмережі (відео)

Ролик набрав популярність через смішне подання звичайних речей

Український блогер Дмитро Авраменко, який працює моделлю за кордоном, виклав відео у Тiktok, в якому показав життя у своєму рідному місті Курахово, Донецької області.

Хлопець досить в іронічному жанрі розповів про місцеві «визначні пам'ятки» та провів невелику екскурсію місцями зі свого дитинства. Зокрема Дмитро Авраменко показав «піраміди Гордона», дитячий майданчик біля свого багатоквартирного будинку, жахливі дороги міста, понурий центр міста тощо.

Підписники позитивно відреагували на туристичне відео хлопця, деякі навіть порівняли його з тревел-блогером Антоном Птушкіним та просять продовження подібних роликів із інших міст.

Нагадаємо, кропивницькому священнику Івану Верескуну – 29 років. Вісім років він віддав служінню церкви. Під час карантину почав знімати відео на християнську тематику і завантажувати їх в Instagram та TikTok. Тепер у нього більше 50 тисяч підписників.