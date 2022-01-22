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    У Дніпрі сталася пожежа у центральному офісі мережі супермаркетів АТБ (відео)

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    Спалахнула будівля офісу мережі АТБ - У Дніпрі сталася пожежа у центральному офісі мережі супермаркетів АТБ (відео)
    Спалахнула будівля офісу мережі АТБ
    фото: t.me/dsns_telegram

    Пожежа спалахнула на першому поверсі будівлі, в якій розташований офіс мережі

    У Дніпрі 22 січня сталася пожежа в центральному офісі мережі супермаркетів АТБ. Вогонь виник у ресторані на першому поверсі дев'ятиповерхової будівлі. Про це повідомляє головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровської області.

    Як уточнили у ДСНС, пожежа спалахнула на першому поверсі ресторану «Пальміра» о 14:15. Заклад знаходиться у дев'ятиповерховій будівлі, де розташований центральний офіс мережі супермаркетів АТБ. Полум'я перекинулося на утеплювач на зовнішній стіні та поширилося до 7-го поверху.

    На 4-му поверсі вогонь поширився на офісне приміщення. Пожежа локалізована близько 16:00 Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучалися 45 осіб та 11 одиниць спецтехніки.

    Очевидці у соцмережах повідомляють, що пожежу вже загасили. Зазначається, що згоріла стіна всієї офісної будівлі. На кадрах видно, як вогонь охоплює одну із зовнішніх стін до самого даху.

    Нагадаємо, у Харкові сталась пожежа в навчальному корпусі Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. Пожежа почалась сьогодні о 10:00.

    Також 15 січня, у Дніпрі сталася пожежа у ресторані «Еврика», розташованому на вулиці Совгоспній.

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    Теги: пожежа ДСНС Дніпро Twitter
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    У Дніпрі сталася пожежа у центральному офісі мережі супермаркетів АТБ (відео)