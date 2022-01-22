У Дніпрі сталася пожежа у центральному офісі мережі супермаркетів АТБ (відео)

Пожежа спалахнула на першому поверсі будівлі, в якій розташований офіс мережі

У Дніпрі 22 січня сталася пожежа в центральному офісі мережі супермаркетів АТБ. Вогонь виник у ресторані на першому поверсі дев'ятиповерхової будівлі. Про це повідомляє головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровської області.

Як уточнили у ДСНС, пожежа спалахнула на першому поверсі ресторану «Пальміра» о 14:15. Заклад знаходиться у дев'ятиповерховій будівлі, де розташований центральний офіс мережі супермаркетів АТБ. Полум'я перекинулося на утеплювач на зовнішній стіні та поширилося до 7-го поверху.

На 4-му поверсі вогонь поширився на офісне приміщення. Пожежа локалізована близько 16:00 Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучалися 45 осіб та 11 одиниць спецтехніки.

Очевидці у соцмережах повідомляють, що пожежу вже загасили. Зазначається, що згоріла стіна всієї офісної будівлі. На кадрах видно, як вогонь охоплює одну із зовнішніх стін до самого даху.

Докладываю. АТБ потушили. Сгорела стена всего здания. pic.twitter.com/iPBmqFurto — Денис Днепр (@dendnepro) January 22, 2022

Нагадаємо, у Харкові сталась пожежа в навчальному корпусі Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого. Пожежа почалась сьогодні о 10:00.

Також 15 січня, у Дніпрі сталася пожежа у ресторані «Еврика», розташованому на вулиці Совгоспній.

Читайте також: