Київський еколог назвав причини позеленіння води у річці Сирець

Вода у річці нагадує хімічну рідину, яку використовують для очищення котлів та агрегатів на ТЕЦ

Позеленіла річка Сирець схвилювала екологів. На їхню думку, вода у річці нагадує хімічну рідину, яку використовують для очищення котлів та агрегатів на ТЕЦ. Київський еколог Олександр Соколенко розповів сайту «Сьогодні», що схоже на зливання у річку технічної рідини, яку використовують для промивання агрегатів на ТЕЦ.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що у столичному парку «Нивки» річка Сирець забарвилася в ядучо-зелений колір.

Еколог пояснив, що після очищення агрегатів таку воду скидають у річку, вона набуває яскравого зеленого кольору.

«Таке часто можна спостерігати в річці Либідь. Біля неї розміщена ТЕЦ, з якої зливають технічну воду. Раніше це робили дуже часто. І стривожені кияни телефонували нам, просили розібратися в ситуації. Після перевірок різних інспекцій з'ясовувалося, що вода безпечна і не загрожує довкіллю. Просто вигляд має дуже незвичайний», – розповів еколог Олександр Соколенко.

Він зазначив, що поки що невідомо, чи є в районі Сирця якась ТЕЦ, яка може зливати таку воду.

«Потрібно розбиратися і з'ясовувати, що потрапило у воду. Поки що це видається як викиди з ТЕЦ. Раніше зеленою була річка Дарниця на лівому березі столиці. Вона протікає в промисловій зоні, і в річку потрапляли викиди з Дарницької ТЕЦ», – пояснив еколог.

Вода може бути зеленою після промивання труб на ТЕЦ, можуть бути й інші причини.

«Ми ж не знаємо напевно, що могло потрапити у воду. Тому, щоб точно з'ясувати причину позеленіння річки Сирець, потрібно взяти проби води та провести аналіз у лабораторії. Тоді можна назвати точну причину», – каже Олександр Соколенко.

Те, що вода в Сирці пахне каналізацією, еколог не пов'язує з її зеленим кольором. Часто воду річок, що течуть у межах Києва, використовують для врізання та зливання різних каналізаційних стоків.

«Це роблять гаражні кооперативи, автомийки, дрібні суб'єкти господарської діяльності. Вони зливають стоки в найближчі річки, бо їм так дешевше. До того ж їх ніхто фактично не контролює. Але ці стоки не зеленого кольору, а бурого. І звісно, з неприємним запахом», – додає еколог.

Водночас воду в річці Сирець обіцяють перевірити в КП «Плесо».

Річка, яка нині є струмком, що протікає по колектору, ділить парк на дві частини. Східна частина парку віднесена до загальнодержавних природно-заповідних територій, як парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва. У парку налічується понад 90 видів вікових дерев.

Нагадаємо, минулого року річка Либідь у Києві стала яскраво-жовтою. У пробах води з русла виявили відхилення за показниками запаху, каламутності та вмісту фенолів, а також досить високий вміст іонів амонію та аміаку.

Як повідомлялося, у річці Недра між селами Лехнівка та Недра у Броварському районі Київської області виявлено масова загибель риби, а вода у водоймі коричневого кольору.

До слова, приблизно кожне четверте підприємство столиці здійснює скиди в річку Дніпро зі значним перевищенням рівня гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.