  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Криворізьке комунальне підприємство «Швидкісний трамвай» закупило труни та хрести

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Навіщо комунальникам похоронне приладдя &ndash; залишається лише здогадуватися&nbsp; - Криворізьке комунальне підприємство «Швидкісний трамвай» закупило труни та хрести
    Навіщо комунальникам похоронне приладдя – залишається лише здогадуватися 
    фото: gazeta.ua

    За похоронне приладдя трамвайники заплатили майже 50 тисяч гривень

    Криворізьке комунальне підприємство «Швидкісний трамвай» провело тендер на закупівлі похоронного приладдя. Звіт про договір на закупівлю в розмірі 48 425 грн опублікований в системі «Прозорро».

    На цю суму підприємство 15 трун – 10 оббитих оксамитом та 5 – атласом, 15 дерев’яних хрестів, 10 шовкових та 5 атласних ритуальних покривал, 15 хусток.

    Серед тендерів «Швидкісного трамвая» знайшлися й інші цікаві закупівлі. Зокрема 750 пачок паперу та 1500 шт. конвертів на суму в розмірі 161 тис. грн та «Мило тверде (банне)» 22 000 шт. вартістю 196 тис. грн.

    Раніше у місті Дніпро одне з місцевих ритуальних агентств презентувало колекцію жіночого одягу для похорону. Як пояснили в агентстві, жінка повинна бути красивою і стильною і після смерті. Щоб продемонструвати вбрання, моделям довелося лягти в труни, закрити очі і скласти відповідним чином руки. Деякі з них тримали в руках квіти. Крім того, біля трун були виставлені і похоронні вінки.

    Дівчата були одягнені в сукні різних кольорів: золотого, червоного, синього, чорного та інших. Їх голови були покриті хустками.

    Раніше лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський пояснив, що похорони померлих від Covid-19 проводяться в закритих трунах не через ризик зараження здорових людей.

    Читайте також: Труна за ціною квартири та вінки по тисячі євро. Репортаж із виставки похоронного бізнесу


    Теги: Дніпро тендер жінка квіти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Криворізьке комунальне підприємство «Швидкісний трамвай» закупило труни та хрести