Криворізьке комунальне підприємство «Швидкісний трамвай» закупило труни та хрести
За похоронне приладдя трамвайники заплатили майже 50 тисяч гривень
Криворізьке комунальне підприємство «Швидкісний трамвай» провело тендер на закупівлі похоронного приладдя. Звіт про договір на закупівлю в розмірі 48 425 грн опублікований в системі «Прозорро».
На цю суму підприємство 15 трун – 10 оббитих оксамитом та 5 – атласом, 15 дерев’яних хрестів, 10 шовкових та 5 атласних ритуальних покривал, 15 хусток.
Серед тендерів «Швидкісного трамвая» знайшлися й інші цікаві закупівлі. Зокрема 750 пачок паперу та 1500 шт. конвертів на суму в розмірі 161 тис. грн та «Мило тверде (банне)» 22 000 шт. вартістю 196 тис. грн.
Раніше у місті Дніпро одне з місцевих ритуальних агентств презентувало колекцію жіночого одягу для похорону. Як пояснили в агентстві, жінка повинна бути красивою і стильною і після смерті. Щоб продемонструвати вбрання, моделям довелося лягти в труни, закрити очі і скласти відповідним чином руки. Деякі з них тримали в руках квіти. Крім того, біля трун були виставлені і похоронні вінки.
Дівчата були одягнені в сукні різних кольорів: золотого, червоного, синього, чорного та інших. Їх голови були покриті хустками.
Раніше лікар-педіатр і телеведучий Євген Комаровський пояснив, що похорони померлих від Covid-19 проводяться в закритих трунах не через ризик зараження здорових людей.