У Миколаєві заборонили ремонт інфекційної лікарні за рахунок меценатів (фото)



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«Корови й свині живуть в кращих умовах, ніж ви пропонуєте людям які Covid-19 хворіють», – наголосив Кормишкін

Голова партії «Наш край» на Миколаївщині Юрій Кормишкін на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ на НП показав, в яких жахливих умовах лікують хворих на ковід. Він звернувся до в.о. голови ОДА Тетяни Стахевич та повідомив, що йому заборонили ремонтувати 3 інфекційне відділення Обласного центру лікування інфекційних захворювань та продемонстрував відповідний лист. Про це повідомляє Пресслужба партії «Наш край».

Юрій Кормишкін показав фотографії, де відображено незадовільний стан інфекційного відділення лікарні.

«Що ви робите? Ми з бюджета як бізнес не беремо жодної гривні. Та навпаки, кожен із вас приїдьте у вихідний день і допоможіть перенести дошку, чи ще щось. Це ж не в рекомендаціях писати – заборонити ремонт. Корови й свині живуть в кращих умовах, ніж ви пропонуєте людям які Covid-19 хворіють», – наголосив Кормишкін.

Також він нагадав про тиск через ремонт на в.о. директора Обласного центру лікування інфекційних захворювань Світлану Федорову за те, що у відділенні почався ремонт.

«Наш край», у своїй програмі «12 кроків для розвитку рідного краю», виступає за якісну та повсюдно доступну медицину.

«Covid-19 продемонстрував повну неспроможність вітчизняної медицини боротися із такими масштабними епідеміями. Система охорони здоров’я покликана забезпечити надання якісних медичних послуг жителям громади. Ключові завдання системи охорони здоров’я у громаді – доступність, якість, терміновість. Ми будемо надавати найкращі соціальні умови для залучення в громади кваліфікованих медиків. Ми будемо ініціювати обласні спеціалізовані медичні програми, у тому числі із залученням благодійних фондів», – зазначається у програмі партії «Наш край».