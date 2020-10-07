Кременчуцька ТВК провела жеребкування без «ЄС»: партійці викликали поліцію



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Кременчуцька ТВК провела жеребкування без «ЄС»

Такої диктатури на виборах і нехтування законом не було навіть за Януковича, зазначив Княжицький

Кременчуцька міська ТВК відмовилась виконувати рішення суду щодо допуску «Європейської Солідарності» на вибори у міськраду.

Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький.

«Виборча комісія Кременчука всупереч закону, всупереч рішенню суду, фактично створюючи перешкоди законному виборчому процесу, відмовилася це робити і щойно провела жеребкування без «Європейської Солідарності», – сказав Княжицький під час прямого включення на «5 каналі».

Він повідомив, що представники «Європейської Солідарності» викликали поліцію.

«Такої диктатури на виборах і нехтування законом не було навіть за Януковича», – говорить депутат.

«На питання журналістів щодо підстав для такого вчинку члени комісії здебільшого відповідали «без коментарів» або «це було одноосібне рішення голови». При цьому всупереч закону члени комісії провели жеребкування і затвердили голосуванням текст виборчого бюлетеня, де є 13 партій, окрім «ЄС», – зазначив Княжицький.

«Я хочу зараз звернутися до міністра внутрішніх справ пана Авакова, до генерального прокурора пані Венедіктової, до членів ЦВК із проханням захистити демократію в нашій країні. У нас можуть бути різні політичні погляди, ми можемо стояти на різних позиціях, але поки ми маємо право бути обраними й обиратися, ми захищені від Путіна і Лукашенка», – заявив нардеп.

Як відомо, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії «Європейська Солідарність» до міськради.

2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів «Європейської Солідарності» до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи. 6 жовтня рішення суду першої інстанції підтвердив і Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові.