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    Політика

    Кременчуцька ТВК провела жеребкування без «ЄС»: партійці викликали поліцію

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    Кременчуцька ТВК провела жеребкування без &laquo;ЄС&raquo; - Кременчуцька ТВК провела жеребкування без «ЄС»: партійці викликали поліцію
    Кременчуцька ТВК провела жеребкування без «ЄС»

    Такої диктатури на виборах і нехтування законом не було навіть за Януковича, зазначив Княжицький

    Кременчуцька міська ТВК відмовилась виконувати рішення суду щодо допуску «Європейської Солідарності» на вибори у міськраду.

    Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький.

    «Виборча комісія Кременчука всупереч закону, всупереч рішенню суду, фактично створюючи перешкоди законному виборчому процесу, відмовилася це робити і щойно провела жеребкування без «Європейської Солідарності», – сказав Княжицький під час прямого включення на «5 каналі».

    Він повідомив, що представники «Європейської Солідарності» викликали поліцію.

    «Такої диктатури на виборах і нехтування законом не було навіть за Януковича», – говорить депутат.

    «На питання журналістів щодо підстав для такого вчинку члени комісії здебільшого відповідали «без коментарів» або «це було одноосібне рішення голови». При цьому всупереч закону члени комісії провели жеребкування і затвердили голосуванням текст виборчого бюлетеня, де є 13 партій, окрім «ЄС», – зазначив Княжицький.

    «Я хочу зараз звернутися до міністра внутрішніх справ пана Авакова, до генерального прокурора пані Венедіктової, до членів ЦВК із проханням захистити демократію в нашій країні. У нас можуть бути різні політичні погляди, ми можемо стояти на різних позиціях, але поки ми маємо право бути обраними й обиратися, ми захищені від Путіна і Лукашенка», – заявив нардеп.

    Як відомо, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії «Європейська Солідарність» до міськради.

    2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів «Європейської Солідарності» до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи. 6 жовтня рішення суду першої інстанції підтвердив і Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові.

    ЦВК ЄС Микола Княжицький Європейська солідарність суд вибори депутат жеребкування партії документи
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