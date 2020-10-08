Хворий на Covid-19 Трамп повернеться до передвиборчих перегонів наступного тижня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп повернувся до Білого дому і показує, що вже приступив до роботи

В рамках заходів Трамп має намір відвідати Пенсільванію, Мічиган і Флориду

Президент США Дональд Трамп повернеться до передвиборчої кампанії вже наступного тижня. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Повідомляється, що поїздка 12 жовтня в Пенсільванію буде першою з тих пір, як у Трампа підтвердився коронавірус. Плани поки носять попередній характер і можуть змінитися.

Також повідомляється, що в планах Трампа провести дебати з претендентом на посаду президента від Демократичної партії Джо Байденом 15 жовтня в Майамі.

Bloomberg відзначає, що до хвороби Трамп зосередив свою кампанію на ключових штатах, які традиційно коливаються. Він намагався мобілізувати своїх прихильників, зібрати дані про виборців і стати топ-темою у висвітленні місцевих новин, що рівносильно безкоштовній рекламі.

При цьому Трамп повернувся до Білого дому і показує, що вже приступив до роботи. В той же час його лікар Шон Конлі вважає, що президент може бути заразним понад 10 днів.

«Перше, що нам потрібно зробити, – домогтися відсутності живого вірусу, який він міг би передати іншим», – зазначив Конлі.

Нагадаємо, що Трамп закликав американців не боятися коронавірусу.

Як повідомлялося 2 жовтня, Трамп підхопив коронавірус.

Раніше Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.

Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року.

Прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу в цей же день заявила, що Трамп візьме участь у другому раунді дебатів, незважаючи на внесені зміни.