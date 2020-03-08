Окупанти кидають за грати всіх, хто ламає міф про «російський Крим», – правозахисниця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник Фото: ukrainian.voanews.com

Правозахисниця розповіла про останні затримання українських активістів

Будь-який українець в окупованому Криму, який відкрито говорить про підтримку України, може бути звинуваченим у шпигунстві або державній зраді.

Про це заявила керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник в інтерв’ю «Голосу Америки».

«Росія... фізично ізолює за ґратами тих людей, які їй не до вподоби, які ламають міфи про начебто російський Крим. Вона знищує їх через сфабриковані справи... Таким чином зараз будь-який українець у Криму, який відкрито говорить про свою підтримку України, може бути звинуваченим у шпигунстві або державній зраді», – сказала Скрипник.

У цьому контексті правозахисниця розповіла про останні затримання українських активістів Івана Яцкіна та Галини Довгополої.

«Галині – 64 роки. Вона знаходиться в Лефортово, її позбавили волі за сфабрикованою справою. За те, що вона начебто передавала інформацію СБУ. Всі вони – українці і прямо говорили про те, що підтримують Україну», – констатувала керівниця Кримської правозахисної групи.

Нагадаємо, Україна виявила «російський» Крим у відомому американському ЗМІ.

Як повідомлялося, окупанти в Криму спалили майже 600 кілограмів сала і сиру.

Читайте також: