Деокупація Криму Україною - питання часу

Юрій Бірюков Радник президента України

Юрій Бірюков

Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Криму є ті, хто чекає повернення в Україну, і є ті, хто ненавидить Україну

Мовою оригіналу

Про «воду в Крым», «наших там», «они уже не вернутся», «мы их потеряли» и весь этот словесный шлак.



Фото Берлинской стены, сделанное в 1986 году.



Их было две, если точнее, стены. А между стенами еще и была стометровка смерти: освещаемая прожекторами, охраняемая тысячами собак, простреливаемая с вышек. Инфраструктура и логистика охраны - десятки тысяч людей.



И в 1986 году мало кто верил, что Берлин объединится через 3 года, в 1989 году.



В Берлине были те, кто ждал объединения Берлина.

В Берлине были те, кто стрелял в перебежчиков.



В Крыму есть те, кто ждет возвращения в Украину.

В Крыму есть те, кто ненавидит Украину.



Вопрос во времени. И никак иначе.

Джерело: Блог Юрія Бірюкова

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