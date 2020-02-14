  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бірюков
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Деокупація Криму Україною - питання часу

    • Юрій Бірюков

      Радник президента України

    • Розсилка
    Деокупація Криму Україною - питання часу

    У Криму є ті, хто чекає повернення в Україну, і є ті, хто ненавидить Україну

    Мовою оригіналу

    Про «воду в Крым», «наших там», «они уже не вернутся», «мы их потеряли» и весь этот словесный шлак.

    Фото Берлинской стены, сделанное в 1986 году.

    Их было две, если точнее, стены. А между стенами еще и была стометровка смерти: освещаемая прожекторами, охраняемая тысячами собак, простреливаемая с вышек. Инфраструктура и логистика охраны - десятки тысяч людей.

    И в 1986 году мало кто верил, что Берлин объединится через 3 года, в 1989 году.

    В Берлине были те, кто ждал объединения Берлина.

    В Берлине были те, кто стрелял в перебежчиков.

    В Крыму есть те, кто ждет возвращения в Украину.

    В Крыму есть те, кто ненавидит Украину.

    Вопрос во времени. И никак иначе.

    Джерело: Блог Юрія Бірюкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Крим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат України 8 скликання Верховної Ради

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ