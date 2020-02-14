Деокупація Криму Україною - питання часу
У Криму є ті, хто чекає повернення в Україну, і є ті, хто ненавидить Україну
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Про «воду в Крым», «наших там», «они уже не вернутся», «мы их потеряли» и весь этот словесный шлак.
Фото Берлинской стены, сделанное в 1986 году.
Их было две, если точнее, стены. А между стенами еще и была стометровка смерти: освещаемая прожекторами, охраняемая тысячами собак, простреливаемая с вышек. Инфраструктура и логистика охраны - десятки тысяч людей.
И в 1986 году мало кто верил, что Берлин объединится через 3 года, в 1989 году.
В Берлине были те, кто ждал объединения Берлина.
В Берлине были те, кто стрелял в перебежчиков.
В Крыму есть те, кто ждет возвращения в Украину.
В Крыму есть те, кто ненавидит Украину.
Вопрос во времени. И никак иначе.
Джерело: Блог Юрія Бірюкова