Російському консульству у Харкові нагадали, що Крим – вкрадений

Зображення розміщене на перехресті вулиць Максиміліанівської, де розташоване консульство, та Політехнічної

Біля дипломатичного представництва відзначили День спротиву окупації Криму

У Харкові активісти відзначили День спротиву окупації Криму, розмістивши відповідний банер на будинку напроти Генерального консульства Російської Федерації. Як повідомляє кореспондент Суспільного, банер містить зображення анексованого Російською Федерацією Кримського півострова та написом «Крадене» на ньому.

Банер напроти диппредставництва Росії у Харкові. Фото: Суспільне

Зображення розміщене на перехресті вулиць Максиміліанівської, де розташоване консульство, та Політехнічної, за парканом університету «ХПІ».

Праворуч на банері розміщена емблема контррозвідки Служби безпеки України.

Влітку 2020 року на будинку біля російського консульства у Харкові вже з'являвся мурал з символікою контррозвідки. На ньому зображено козака, який перемагає змія та напис «Пам'ятаємо — перемагаємо».

Як повідомлялося раніше, контррозвідники СБУ перед усіма дипломатичними установами Росії, що знаходяться на території України 23 лютого встановили біл-борди та лайтбокси з емблемою контррозвідки Служби безпеки України та нагадуванням, що Крим – це Україна.

26 лютого в Україні відзначають День спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя. У звʼязку з цим президент Володимир Зеленський підписав указ щодо організації та запуску «Кримської платформи», а також заходів для розвитку й підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму.