У Шотландії відбувся чемпіонат світу з середньовічних боїв

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Міжнародна Федерація Середньовічного бою (IMCF) зібрала кращих бійців зі всього світу для участі в історичних змаганнях, які в цьому році пройшли в Палаці Скоун (Scone Palace), Шотландія

Всі обладунки учасників повинні відповідати історичному періоду і мають бути зроблені з аналогічних матеріалів. Сучасні матеріали, такі як пластик, не допускаються. Середній обладунок бійця важить від 20 до 35 кг.

Учасники змагалися в різних категоріях, як один на один, так і групами. У IMCF входять 24 країни-члена, включаючи Австрію, Бельгію, Австралію, Англію, Японію, Німеччину, Аргентину, Мексику, Нову Зеландію, Польщу, Південну Африку, Швецію і США.