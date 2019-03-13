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    У США показали унікальний Mercedes-Benz 300SL Gullwing, який простояв в гаражі 60 років

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    У США показали унікальний Mercedes-Benz 300SL Gullwing, який простояв в гаражі 60 років

    За попередньою інформацією, на повне відновлення автомобіля потрібно не менше 800 тисяч доларів

    У каліфорнійському центрі класичних автомобілів був виставлений незвичайний екземпляр - Mercedes-Benz 300SL Gullwing. Цей ексклюзивний автомобіль простояв у гаражі більше 60 років і зберігся практично в первозданному вигляді. Власник збирався перефарбувати машину в кінці 1950-х років минулого століття, тому з неї повністю зняли оригінальну фарбу. На «Крило чайки» завдали два шари грунтовки і реставрація на цьому зупинилася.

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    У США показали унікальний Mercedes-Benz 300SL Gullwing, який простояв в гаражі 60 років
    У США показали унікальний Mercedes-Benz 300SL Gullwing, який простояв в гаражі 60 років
    У США показали унікальний Mercedes-Benz 300SL Gullwing, який простояв в гаражі 60 років
    У США показали унікальний Mercedes-Benz 300SL Gullwing, який простояв в гаражі 60 років
    У США показали унікальний Mercedes-Benz 300SL Gullwing, який простояв в гаражі 60 років
    У США показали унікальний Mercedes-Benz 300SL Gullwing, який простояв в гаражі 60 років
    У США показали унікальний Mercedes-Benz 300SL Gullwing, який простояв в гаражі 60 років
    У США показали унікальний Mercedes-Benz 300SL Gullwing, який простояв в гаражі 60 років

    У 2018 році цей Mercedes-Benz придбав новий власник, віддавши за нього трохи менше 1 мільйона доларів. Важливим є те, що всі деталі кузова, дверні ущільнювачі, скло і навіть покришки Englebert Competition - залишилися повністю оригінальними.

    За попередньою інформацією, на повне відновлення автомобіля потрібно не менше 800 тисяч доларів.

    Джерело: trinixy.ru

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