У Луцьку затримали хлопців, які начепили фалоімітатор на автомобіль патрульних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одному з порушників загрожує кримінальне переслідування

У Луцьку група молодих людей 11 березня начепила гумовий фалоімітатор на поліцейський автомобіль.

Про це повідомила в Facebook прес-служба патрульної поліції Волинської області.

Ця група цілий день розважалася таким чином: підбігала до машин, чіпляла іграшку, що нагадує чоловічий статевий орган, на скло і знімала реакцію людей на відео.

Коли ж вони вирішили «пожартувати» з поліцейськими, інспектор миттєво затримав одного з порушників. Потім були затримані і його спільники.

«Керівнику» групи 21 рік, він раніше мав проблеми із законом. Йому загрожує кримінальне переслідування за хуліганство.

«З іншими хлопцями, серед яких були і неповнолітні, проведена посилена профілактична бесіда, окремо поговорили з батьками. Також їм рекомендували пройти огляд у лікарів – фахівців відповідного профілю, щоб уникнути різних відхилень в подальшому» , – відзначають в поліції.