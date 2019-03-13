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    У Луцьку затримали хлопців, які начепили фалоімітатор на автомобіль патрульних

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    У Луцьку затримали хлопців, які начепили фалоімітатор на автомобіль патрульних

    Одному з порушників загрожує кримінальне переслідування

    У Луцьку група молодих людей 11 березня начепила гумовий фалоімітатор на поліцейський автомобіль.

    Про це повідомила в Facebook прес-служба патрульної поліції Волинської області.

    Ця група цілий день розважалася таким чином: підбігала до машин, чіпляла іграшку, що нагадує чоловічий статевий орган, на скло і знімала реакцію людей на відео.

    Коли ж вони вирішили «пожартувати»  з поліцейськими, інспектор миттєво затримав одного з порушників. Потім були затримані і його спільники.

    «Керівнику»  групи 21 рік, він раніше мав проблеми із законом. Йому загрожує кримінальне переслідування за хуліганство.

    «З іншими хлопцями, серед яких були і неповнолітні, проведена посилена профілактична бесіда, окремо поговорили з батьками. Також їм рекомендували пройти огляд у лікарів – фахівців відповідного профілю, щоб уникнути різних відхилень в подальшому» , – відзначають в поліції.

    Волинська область автомобіль Луцьк Facebook поліція
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