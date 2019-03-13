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    На трасі Одеса-Миколаїв перекинулася вантажівка з насінням

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    На трасі Одеса-Миколаїв перекинулася вантажівка з насінням

    Рух транспорту перекрито по одній смузі

    Сьогодні вранці на трасі Одеса - Миколаїв біля села Визирка перекинувся причіп великовантажного автомобіля з насінням соняшника. Про це повідомили очевидці події.

    В результаті ДТП вантаж висипався на проїжджу частину і пішохідний перехід, перекривши одну смугу руху.

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    У свою чергу, в прес-службі патрульної поліції Одеської області уточнили, що водій DAF c напівпричепом прямував з Одеси в визирками. За словами водія, пригода сталася близько 7:40 через стан дороги: причіп підкинуло, він відірвався від основної машини і перекинувся. Ніхто в результаті інциденту не постраждав.

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