На трасі Одеса-Миколаїв перекинулася вантажівка з насінням



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Рух транспорту перекрито по одній смузі

Сьогодні вранці на трасі Одеса - Миколаїв біля села Визирка перекинувся причіп великовантажного автомобіля з насінням соняшника. Про це повідомили очевидці події.

В результаті ДТП вантаж висипався на проїжджу частину і пішохідний перехід, перекривши одну смугу руху.

У свою чергу, в прес-службі патрульної поліції Одеської області уточнили, що водій DAF c напівпричепом прямував з Одеси в визирками. За словами водія, пригода сталася близько 7:40 через стан дороги: причіп підкинуло, він відірвався від основної машини і перекинувся. Ніхто в результаті інциденту не постраждав.