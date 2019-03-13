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    Технології

    Toyota представила концепт «позашляховика» для Місяця

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    <div class="post-item__photo-author">Toyota готова створити ровер для місячної місії</div> - Toyota представила концепт «позашляховика» для Місяця
    Toyota готова створити ровер для місячної місії
    Фото: toyota.co.uk

    Усередині місячного транспортного засобу астронавти зможуть перебувати без скафандрів

    Автоконцерн Toyota разом з Японським агентством космічних досліджень розглядають ідею створення керованого екіпажем ровера для можливої місячної місії JAXA і партнерських програм. Анімаційний ролик з концептом пілотованого місяцеходу викладений на сайті японського автовиробника.

    Схожий на масивний позашляховик, місяцехід хочуть оснастити системою життєзабезпечення із запасом автономності на кілька днів: всередині салону двоє астронавтів (саме стільки там буде крісел для пілотів) зможуть зняти скафандри.

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    «Міцності» системи життєзабезпечення також вистачить для того, щоб вивезти в безпечне місце чотирьох людей, якщо трапиться якась позаштатна ситуація.

    Розташовані по боках сучасні паливні елементи забезпечать транспортному засобу близько 10 000 км ходу. Шестиколісний космічний «лендкрузер» буде живитися також від бічних сонячних панелей.

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    Toyota представила концепт «позашляховика» для Місяця
    Toyota представила концепт «позашляховика» для Місяця
    Toyota представила концепт «позашляховика» для Місяця

    Габарити ровера - 6х5,2х3,8 метра, всередині нього буде до 13 квадратних метрів площі.

    На сайті JAXA кажуть, що місія з робочою назвою LUNAR-A запланована на 20-30 рік. Безпілотний апарат повинен здійснити жорстку посадку на поверхню Місяця, а потім розпочати дослідження його надр.

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