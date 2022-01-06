  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    У Сумах ожеледь висміяли дотепними фотожабами

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сумчани вирішили посміятись з ситуації, яка склалась в їх місті - У Сумах ожеледь висміяли дотепними фотожабами
    Сумчани вирішили посміятись з ситуації, яка склалась в їх місті
    Фото: Дмитро Янченко/Facebook

    Ожеледь, яка скувала місто, є прекрасним майданчиком для деяких зимніх атракцій

    Із початку року в Сумах ще з середини минулого місяця температура повітря опускалась до -15. Погана робота комунальників призвела до того, що місто скувала ожеледь, яка відчутно ускладнила життя пішоходів. Та сумчани знайшли привід для жартів, і вже «перетворили» своє місто на майданчик для зимової олімпіади.

    Тротуари Сум на думку місцевих жителів ідеальні для ковзанів.

    fb_img_1641477503410

    fb_img_1641477512211

    На мосту точно можна влаштувати хокейний матч.

    fb_img_1641477505704

    Як же без бобслею? Правда, траси ще треба допрацювати.

    fb_img_1641477509873

    fb_img_1641477507998

    Не обійшлось без традиційного шотландського виду спорту кьорлінгу.

    fb_img_1641477501645

    Натомість в Києві з початку року встановили чотири температурні рекорди. За словами синоптиків в столиці погода як в квітні.

    Читайте також:
    Теги: прогноз погоди Суми робота місто негода весна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Сумах ожеледь висміяли дотепними фотожабами