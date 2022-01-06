У Сумах ожеледь висміяли дотепними фотожабами

Сумчани вирішили посміятись з ситуації, яка склалась в їх місті

Ожеледь, яка скувала місто, є прекрасним майданчиком для деяких зимніх атракцій

Із початку року в Сумах ще з середини минулого місяця температура повітря опускалась до -15. Погана робота комунальників призвела до того, що місто скувала ожеледь, яка відчутно ускладнила життя пішоходів. Та сумчани знайшли привід для жартів, і вже «перетворили» своє місто на майданчик для зимової олімпіади.

Тротуари Сум на думку місцевих жителів ідеальні для ковзанів.

На мосту точно можна влаштувати хокейний матч.

Як же без бобслею? Правда, траси ще треба допрацювати.

Не обійшлось без традиційного шотландського виду спорту кьорлінгу.

Натомість в Києві з початку року встановили чотири температурні рекорди. За словами синоптиків в столиці погода як в квітні.

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