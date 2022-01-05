Львівські бабаки прокинулися: якою буде весна

Тваринки цьогоріч пробудилися на місяць раніше, ніж зазвичай

Короткотривалий сон віщує – зима буде недовгою

У Львівському натуралістичному центрі з зимової сплячки несподівано прокинулися бабаки Марічка та Мишко. Про це інформує ТСН.

Це вперше за 13 років їхній сон був таким коротким, кажуть фахівці. Про те, що вони не сплять, свідчить розкритий отвір в їхній будці, який до сплячки бабаки самі закрили тирсою. Та вловити момент, коли тварини виходять зі свого гніздечка – дуже складно, бо вони ховаються.

Прокинулися Марічка і Мишко через теплу погоду – у Львові наразі +8 градусів. Але це ніяк не вплине на їхнє здоров’я, зазначають зоологи. Навіть можуть знову заснути, як тільки вдарять морози.

Але короткотривалий сон віщує одне – зима буде недовгою.

Нагадаємо, торік львівські бабаки відмовилися прогнозувати прихід весни.

Як відомо, 15 лютого, на християнське свято Стрітення за юліанським церковним календарем, традиційний у низці країн «прогноз за бабаками» роблять тому, що і в природі вони переважно вперше з’являються зі своїх нір на поверхні землі приблизно цього дня.

Прикмета стверджує, що коли бабак, вилізши з хатки, побачить свою тінь (тобто коли цього дня зранку надворі буде сонячно), то весна буде пізньою. Якщо він не побачить власної тіні, тобто буде похмура погода, то це означає швидке настання весни.

Бабаки Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру дають на 15 лютого свій «прогноз» із 2009 року.

Бабаки з біостанції на Харківщині «віщують весну» за американською традицією, яка існує ще в низці країн, на «день бабака» 2 лютого з 2004 року. Прогнози львівських і харківських бабаків не завжди однакові.







