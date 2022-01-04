Рятувальники попереджають українців про підйом рівня води у річках

На рiчках басейну Днiстра очiкується відновлення пiдйомів рiвнiв води на 0,3-1,3 м над поточними рiвнями

Підйом рівня води у річках спричиняють опади і танення снігу

В Україні у зв’язку з опадами та сніготаненням на річках басейну Прип’яті, Дністра та Тисі продовжиться підйом рівня води. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«4 січня на річках басейну Прип’яті, у зв’язку з опадами та сніготаненням, відбуватиметься послаблення льодового покриву, його руйнування з підйомами рівнів води на 0,1-0,6 м над рівнями на 08 год. 31 грудня. На окремих ділянках річок можливий вихід води на заплаву (рiвень небезпеки – жовтий)», – йдеться у повідомленні.

Крім того, 4 сiчня, внаслідок добiгання паводкової хвилi, на Тисі в створі поста Чоп продовжиться підйом рівня води на 1,7-2,2 м над поточним рівнем, без негативних наслідків.

У зв’язку з опадами 4-6 сiчня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується відновлення пiдйомів рiвнiв води на 0,3-1,3 м над поточними рiвнями. Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву (1 рівень небезпеки – жовтий).

Нагадаємо, увівторок, 4 січня, майже у всіх областях України прогнозують дощі, подекуди з мокрим снігом. Опади розпочнуться вдень та продовжаться до ранку наступного дня.

Раніше синоптики зафіксували температурні аномалії у країнах Європи.

Читайте також: